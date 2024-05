BMW i5 Touring: Leichtfüßig und dynamisch – trotz schwerem Akku

Wer in Österreich und auch in Deutschland zur BMW-5er-Reihe greift, ordert zum überwiegenden Teil die besonders geräumige Kombivariante, die beim bayerischen Premiumhersteller ja traditionell "Touring" heißt. Angeboten wird der 5er Touring seit dem Jahr 1991; in diesen 33 Jahren wurden mehr als 1,25 Millionen Kombis abgesetzt.