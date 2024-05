Ein Milliarden-Paket für den Fliegerhorst Vogler

Während drei Agusta-Bell-(AB-)212-Helikopter derzeit bei der internationalen Großübung "Hot Blade 24" in Beja (Portugal) im Einsatz sind, ist in den USA bzw. in der Heimat die Entscheidung über deren Nachfolge gefallen. Wie berichtet, haben die Vereinigten Staaten den Verkauf von zwölf neuen UH-60M-"Black Hawk"-Hubschraubern der Firma Sikorsky an Österreich zugestimmt.