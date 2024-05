"Sammlung von Einzelfällen": Kritik an Welser Bürgermeister

Es sind insgesamt 14 Vorwürfe, tituliert als "Einzelfälle", die die Welser Initiative gegen Faschismus, kurz Antifa, gegen den Welser FPÖ-Bürgermeister Andreas Rabl erhebt. In einer 24-seitigen Broschüre werden großteils bereits bekannte Vorfälle zusammengetragen, um "hinter Rabls schönen Schein" zu blicken.

So wird seitens der Antifa etwa das Aufstellen einer Venusfigur aus der Römerzeit, die während der NS-Zeit zu Propagandazwecken missbraucht wurde, kritisiert. Die "Venus von Wels" steht bis heute in der Welser Fußgängerzone, sei lediglich durch Druck der Opposition mit einer Zusatztafel versehen worden.

Zudem wird Rabl unter anderem vorgeworfen, ein Treffen rechtsextremer Burschenschafter in Wels mitfinanziert oder den Auftritt eines Verschwörungstheoretikers in der Stadthalle zugelassen zu haben. All das seien Beweise, dass sich Rabls "Gesinnung nicht mit Demokratie und Menschenrechten vereinbaren lässt".

"Alte Geschichten"

Kommentieren wollte Rabl den Inhalt der Broschüre am Freitag auf OÖN-Anfrage nicht. Laut dem Welser FP-Fraktionsobmann Paul Hammerl handelt es sich bei den von der Antifa zusammengetragenen Vorfällen "eigentlich nur um alte Geschichten, die entweder kommunalpolitisch längst geklärt wurden oder sich in Luft aufgelöst haben".

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger