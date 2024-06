So wird das nichts!

Wirklichkeit ist nur jener Teil der Realität, den ein jeder in seiner Blase wahrhaben will. Zur österreichischen Wirklichkeit gehört, dass 1955 der letzte russische Soldat unser Land verlassen hat. „Stimmt nicht“, sagt hingegen der schwedische Literat Richard Swartz, der in einem lesenswerten Kommentar („Zappelnde Würmer am Haken des Kremls“) das Rollenverständnis Österreichs und der Schweiz als die letzten Neutralen in Mitteleuropa beschreibt.