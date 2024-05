So feiert Grundlsee am Sonntag das größte Blumenfest

Bunte Figuren mit allem, was die Natur bietet, und dazu das beeindruckende Bergpanorama rund um den Grundlsee: Das 64. Narzissenfest im Ausseerland verspricht auch in diesem Jahr wieder das größte Blumenfest Österreichs zu werden – und das, obwohl die Blüte der Sternnarzissen aufgrund des warmen Frühlings in diesem Jahr zu früh begonnen hat.

„Unsere Korso-Teilnehmer haben sich natürlich etwas überlegt und haben ihre Kreativität unter Beweis gestellt. Außerdem hatten wir eine ähnliche Situation bereits im Jahr 2011“, sagt Rudolf Grill, Obmann des Narzissenfestvereins. „Aber wir haben doch mehr Narzissen gefunden als ursprünglich vermutet. Das Narzissenfest wird also doch seinem Namen gerecht.“

Höhepunkt: Bootskorso

Bereits seit Donnerstag steht das Ausseerland ganz im Zeichen der Sternnarzissen. Der traditionelle Höhepunkt des Fests geht morgen, Sonntag, in der Gemeinde Grundlsee über die Bühne. Bereits ab 9 Uhr früh können die Gäste die künstlerisch gestalteten Narzissenfiguren entlang des Sees bewundern. Um 14 Uhr beginnt der traditionelle Bootskorso auf dem Grundlsee. „Der Veranstaltungsort des Narzissenfests variiert seit drei Jahren und die drei Ausseer Gemeinden wechseln sich ab. Nach dem vergangenen Jahr in Bad Aussee, wo wir ausschließlich einen Stadtkorso hatten, geht es nun endlich wieder auf den See“, sagt Grill. Und das wird zum ganz besonderen Höhepunkt an diesem Wochenende.

Frühe Anreise ratsam

Am Festsonntag, 2. Juni, rät das Veranstaltungsteam zu einer frühen Anreise ins Ausseerland, am besten bereits zwischen 8.30 und 9.30 Uhr. Gäste, die mit dem Privatauto oder Bus anreisen, werden zu den kostenfreien Parkplätzen geleitet. Für den direkten Transfer von den Parkplätzen zum Veranstaltungsort Grundlsee stehen den ganzen Tag über kostenlose Shuttlebusse zur Verfügung. Die Grundlseerstraße ist am Sonntag entlang des Seeufers von 8 bis 16 Uhr gesperrt.

Beim Zutritt zum Festgelände am Sonntag erhalten die Festgäste Eintrittsarmbänder (der Eintritt zum Narzissenfest für Erwachsene kostet 17 Euro), Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr besuchen das Narzissenfest gratis.

Bild: narzissenfestverein/wolfgang stadler

Ganze Region arbeitet zusammen

Rund 3000 Helfer aus der Region Ausseerland engagieren sich jährlich am Festwochenende – „wir sind eigentlich die größte ehrenamtliche Veranstaltung in dieser Größenordnung“, sagt Vereinsobmann Grill. „Da sieht man, wie sehr wir hier in der Region zusammenarbeiten.“ Nun wird noch auf das passende Wetter für den Narzissenkorso gehofft: „Die Wetterprognosen schauen für den Sonntag eigentlich gut aus – und wir Ausseer sind ja nicht so, wir sind immer positiv eingestellt und hoffen auf das Beste“, sagt der Obmann vom Narzissenfestverein. „Das wird ein tolles Fest und viele Nationen werden auch dieses Jahr wieder bei uns zu Gast sein.“

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger