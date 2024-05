6 Entenküken von der Osttangente in Wels gerettet

Zu einem aufwendigen Einsatz rückten Mitarbeiter der Tierhilfe Gusenthal am Zwickeltag in Wels aus: Eine Entenfamilie war auf der vielbefahrenen Osttangente in Wels gesichtet worden. Wie sich herausstellte, waren die Küken allein. Die Mutter war von einem Pkw erfasst und getötet worden.

Die Küken brachten sich im Gestrüpp in Sicherheit und mussten in aufwendigem Einsatz gesucht werden. Bild: facebook.com/Tierhilfegusental

Der verschreckte Nachwuchs hatte sich auf dem Fahrbahnteiler im Gestrüpp in Sicherheit gebracht und wurde von den Tierrettern nach mühevoller Suche gerettet. Die sechs kleinen Enten wurden zur weiteren Versorgung in das Tierheim Freistadt gebracht.

