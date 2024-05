Neuer Welser FH-Dekan: "Seit Corona hat  Jugend andere Erwartungshaltung"

Ein 43-Jähriger wird neuer Dekan der Welser Fachhochschule. Der bisherige Vizedekan Roman Froschauer leitet ab September eine Bildungseinrichtung mit 1800 Studierenden. Um im Wettbewerb mit Universitäten attraktiv zu bleiben, will der aus Mehrnbach im Innviertel stammende Informatiker die insgesamt 30 Welser Studiengänge einer ständigen Evaluierung unterziehen.

OÖN: Sie übernehmen Ihre neue Funktion von Michael Rabl, der im September ins FH-Präsidium wechselt. In welche Richtung wollen Sie die Fachhochschule weiterentwickeln?

Roman Froschauer: Der aktuelle Dekan setzte stark auf das Thema Nachhaltigkeit. Meine Rolle in den nächsten fünf Jahren wird es sein, weitere Akzente zu setzen.

Und die wären?

Ich stehe für die Flexibilisierung der Lehre. Wir bieten einen großen Blumenstrauß mit 30 Studien an. Die Schaffung des Studiengangsverbundes, den ich maßgeblich mitgestalten durfte, bündelt unser Ausbildungsangebot. Damit wollen wir Bewerbern den Zugang vereinfachen und das Thema Studium für unsere Interessenten begreifbar machen.

Aktuell sind es 15 Bachelor- und 15 Masterstudiengänge. Lässt sich dieses große Angebot vollständig mit Studierenden auffüllen?

Welche Studiengänge wo geschaffen werden, ist grundsätzlich Aufgabe des Präsidiums. Unsere Aufgabe ist es, Studiengänge je nach Auslastung anzupassen. Das ist eine Herausforderung, wir sind aber schon sehr geübt darin und haben viel in die Modularisierung unserer Lehre investiert.

Corona hat einen Einbruch bei den Studentenzahlen gebracht. Spürt man noch die Nachwehen?

Damals hatten wir zwischen zehn und 20 Prozent unserer Studierenden verloren. Seither hat sich etwas verändert. Jetzt hat die Jugend eine andere Erwartungshaltung. Wir sind eine klassische Pendlerhochschule. Rund 70 Prozent unserer Studierenden leben nicht in Wels. Daher will man die Zeit hier am Campus möglichst effizient nutzen. Da wir Module geschaffen haben, können sie sich jetzt aussuchen, wie sie es wollen. Das zeigt auch Wirkung. Inzwischen merkt man, dass in einzelnen Themenbereichen die Studierendenzahlen wieder steigen.

Sie bleiben weiterhin Studiengangsleiter von Robotic Systems Engineering. Wie bringt man beide Funktionen unter einen Hut?

Ich werde es mir nicht nehmen lassen, trotzdem zu unterrichten. Es ist wichtig, als Person präsent zu sein, weil man sonst den Kontakt zu den Studierenden verliert. Ich bekomme aber Unterstützung durch einen weiteren Kollegen. Der Job ist noch in Ausschreibung.

Der FH-Standort Wels gleicht einem Wanderzirkus mit insgesamt elf Standorten.

Das hört sich fürs Erste nach viel an, dennoch finden im Umkreis von 400 Metern 80 Prozent aller Lehrveranstaltungen statt. Am Standort Traunpark bündeln wir die Vorlesungen so, dass die Studierenden den ganzen Tag drüben sind. Sie sehen das auch gar nicht so negativ. Schade ist, dass es dort keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt.

In Kürze wird die benachbarte eww-Zentrale frei.

Ich weiß nur aus Pressemeldungen, dass die Stadt in der alten eww-Zentrale ein Start-up-Center in Kooperation mit der FH vorsieht. Das Projekt ist noch nicht fixiert, es wäre aber eine gute Möglichkeit. Langfristig gäbe es auch die Aussicht auf Räumlichkeiten im benachbarten BFI und in der Arbeiterkammer. Aber das ist noch nicht spruchreif und ich habe dazu auch keine Infos.

