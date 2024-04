Ein Fest für das Miteinander

Eines der Highlights: das „Fest der Kulturen“ am 8. Juni in der Stadthalle

Sie ist im Welser Jahreskreis ein Fixpunkt: Bei der Veranstaltungsreihe "Miteinander für Respekt und Toleranz" stellen Vereine und Institutionen aus Kultur, Sport und Interessenvertretung wieder ihre Arbeit vor und fördern unter der Ägide der Volkshilfe Wels-Kirchdorf das Zusammenleben in der Stadt. Die Relevanz des Projekts sei derzeit besonders hoch, sagt Volkshilfe-Vorsitzender Johann Reindl-Schwaighofer: "Unsere Demokratie samt ihren Grundwerten und Menschenrechten wird in letzter Zeit vermehrt infrage gestellt. Die breite Zivilgesellschaft stellt sich jedoch hinter die Demokratie. Auch dafür steht diese Veranstaltungsreihe."

Bis 8. Juni stellt die Veranstaltungsreihe verschiedene Orte der Begegnung vor: Sozial- und Kulturvereine stellen sich bei Tagen der offenen Tür vor, das Programmkino zeigt den Film "The Old Oak", der Integrationsthemen aufgreift, bei Diskussions- und Plaudertreffen wird der Austausch gefördert.

Die drei traditionellen Highlights des "Miteinander" dürfen natürlich nicht fehlen: Am 18. Mai lädt der Kulturverein waschaecht mit zahlreichen Partnern zum "8. Welser Voixfest" mit Bands, DJs, Ständen, Kinderprogramm und vielem mehr.

Am 25. Mai steht der "Miteinander"-Flashmob in der Innenstadt auf dem Programm: An verschiedenen Standorten wechseln sich zahlreiche Organisationen mit Vorstellungen ab. Das Publikum erwarten unter anderem (Volks-)Tanz, Musik, Kleinkunst und Operetten.

"Tolle, wache Zivilgesellschaft"

Das große Finale ist auch heuer wieder das "Fest der Kulturen" am 8. Juni in der Stadthalle Wels und im Volksgarten: Auch hier bieten die Vereine Tanz und Musik aus verschiedenen Ländern, eine Ausstellung, Kinderprogramm, ein Buffet vom Welser Kulturverein mit Picknickmöglichkeit – und natürlich Begegnungen mit anderen Welsern.

Er freue sich, dass wieder so ein dichtes Programm zustande gekommen sei, sagt Reindl-Schwaighofer: "Es gibt in Wels eine tolle, wache Zivilgesellschaft, die irrsinnig aktiv ist. Da entstehen ganz viele großartige Plattformen der Begegnung." Dennoch würden sich Vorurteile gegen verschiedene Gruppen hartnäckig halten, sagt der Volkshilfe-Vorsitzende: "Genau dem wirken wir mit unserer Veranstaltungsreihe entgegen."

Das gesamte Programm gibt es hier

