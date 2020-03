Coronavirus: Welser Halbmarathon wurde abgesagt

Trotz aller Einschränkungen und Unsicherheiten wegen des Coronavrius sollte der 29. Welser Halbmarathon am Sonntag, 15. März (10 Uhr) , planmäßig stattfinden. Organisatorin Eva Kroboth rechnete mit 1300 Startern. Die Behörden hatten die sportliche Großveranstaltung dennoch im Visier. "Ja, wir sind von der Polizei bereits gefragt worden, ob Italiener am Start sein werden", bestätigte Hauptorganisatorin Kroboth vom Welser Turnverein 1862. "Das Stadtpolizeikommando hat dann unsere Starterliste dem Gesundheitsministerium übermittelt. Doch bislang haben sich eh keine Italiener angemeldet", sagt sie, "aber zwei Chinesen wollen starten."

Seit heute steht fest: Der Welser Halbmarathon wird am 15. März nicht stattfinden. In Absprache mit den Sponsoren wurde diese Entscheidung im Sinne der Sicherheit und angesichts der aktuellen Entwicklungen getroffen.

Die allgemeine Unsicherheit habe sich zuvor übrigens nicht auf die Anmeldezahlen niedergeschlagen. So wäre heuer mit 1300 Läufern am Kurs an der Traun gerechnet worden, womit man bei den Zahlen der vergangenen Jahre gelegen wäre.

Schade für die Veranstalter, dass die Großveranstaltung aus sportlicher Sicht heuer aufgewertet worden wäre: Denn erstmals wäre es in Wels auch um die Landesmeistertitel im Halbmarathon gegangen.

