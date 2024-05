Sturz auf der B122: Motorradunfall bei Sattledt forderte 2 Verletzte

Die Verletzten wurden in das Klinikum Wels gebracht.

Eine Ausfahrt mit dem Motorrad hat für einen 41-Jährigen und seine 34-jährige Mitfahrerin, beide aus dem Bezirk Grieskirchen, am Feiertag im Spital geendet. Die beiden war mit einer Gruppe von Motorradfahrern auf der B122 unterwegs, als dem Lenker auf Höhe der Ortschaft Heiligenkreuz ein folgenschwerer Fahrfehler passierte.

Bei einem Überholversuch in einer Rechtskurve rutsche das Hinterrad leicht weg, die Maschine fuhr auf den Randstein auf und streifte zwei Leitblöcke. Der 41-Jährige konnte das Motorrad nicht mehr unter Kontrolle bringen und kam zu Sturz.

Vom Notarzt versorgt

Er und seine Freundin auf dem Sozius, die die Fahrt gefilmt hatte, wurden so schwer verletzt, dass sie vom Notarzt versorgt werden mussten. Beide wurden zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Wels gebracht, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Lesen Sie auch: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Weyregg am Attersee

Erst am Dienstag war es im Gemeindegebiet von Weyregg am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Ein Motorrad war auf der B152 mit einem Pkw zusammengestoßen, zwei junge Männer im Alter von 20 und 22 Jahren zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Heiligenkreuz im Gemeindegebiet von Sattledt (Bezirk Wels-Land)

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.