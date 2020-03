Bereits 13 bestätigte Infektionsfälle in Oberösterreich

Weitere Maßnahmen zum Coronavirus: Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) treten um 11:30 Uhr vor die Presse, um Details kundzutun. Wir berichten im Livestream. Eine für 8.30 Uhr im Sozialministerium geplante Pressekonferenz von Gesundheitsminister Anschober entfällt im Gegenzug.

Von 112 auf mehr als 140 mit dem Coronavirus Infizierte ist die Zahl der Erkrankten in Österreich gestern gestiegen. In Oberösterreich stieg die Zahl der bestätigten Fälle gestern von neun auf 13.

Zunächst wurde Montagnachmittag informiert, dass ein Fernfahrer aus Baden-Württemberg bei seiner Ankunft in Oberösterreich Symptome gezeigt habe. Der Test war positiv, der Fernfahrer wurde mit einem Infektionstransport ins Klinikum Steyr eingeliefert. Der Verlauf seiner Erkrankung verlaufe mild, hieß es. Hinzu kamen am späten Abend noch drei weitere Infektionen. Eine Person lebt in Alberndorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, die beiden anderen in den Bezirken Perg und Wels. Wie sie sich angesteckt haben, stehe noch nicht fest. Weitere Details will das Land Oberösterreich heute mitteilen - ebenfalls ab 10.30 im Livestream auf nachrichten.at.

Bis zuvor waren neun Infektionen registriert gewesen. Diese Erkrankten zählen zum Umfeld jener Busreisegruppe, die in Südtirol war. Einer dieser Patienten, ein 71-jähriger Leondinger wurde gestern ins Linzer Kepler-Klinikum eingeliefert, weil sich sein Gesundheitszustand verschlechtert habe. Die steigenden Fallzahlen werfen die Frage auf, ob Großveranstaltungen abgesagt werden sollen. Bekanntlich soll der LASK am Donnerstag im Linzer Stadion gegen Manchester United antreten. Die Linzer Athletiker gingen gestern „zum aktuellen Zeitpunkt“ davon aus, dass das Match „wie geplant“ stattfinden werde.

Vorerst keine Lehrveranstaltungen mehr an Uni Innsbruck

Die Uni Innsbruck macht aufgrund der Coronavirus-Situation vorerst die Schotten für Lehrveranstaltungen dicht. Ab Dienstag würden keinerlei Lehrveranstaltungen mehr in den Universitätsräumlichkeiten stattfinden, sondern soweit möglich mittels digitaler Mittel durchgeführt werden. Ab sofort würden alle Lehrveranstaltungen an der Universität von Präsenzlehre auf Fernlehre umgestellt, hieß es. Dies sei von der Universitätsleitung in Abstimmung mit den zuständigen Tiroler Landesbehörden und den anderen Tiroler Hochschulen sowie in Rücksprache mit dem Bundesministerium beschlossen worden.

"Es soll jedenfalls sichergestellt werden, dass trotz dieser Maßnahme der Lehrbetrieb so weit wie möglich weitergeführt wird. Studierenden wird daraus auf alle Fälle keinerlei Nachteil für Ihren Studienverlauf entstehen", erklärte Rektor Tilmann Märk. Diese Maßnahme solle die Verbreitung des Virus eindämmen, weshalb "gebeten wird, dass Studierende die Universitätsräumlichkeiten nur noch im konkreten Anlassfall aufsuchen", hieß es.

Indes kündigte gestern Bayern an, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bis Karfreitag untersagen zu wollen. Das Gesundheitsministerium in Wien verwies gestern auf eine „Checkliste“, die Behörden und Veranstaltern helfen soll, das Risiko großer Events einzuschätzen.

