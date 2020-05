"Bürgerantrag" wird im Gemeinderat behandelt

Die SP Gunskirchen bietet der Bevölkerung das Instrument des Bürgerantrags an. Das bedeutet: Anliegen aus der Bevölkerung, kommen unverändert in den Gemeinderat und werden dort diskutiert. Bei der Premiere am Donnerstag wird erstmals ein Bürgerantrag als Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung eingebracht, mit den erforderlichen 30 Unterschriften. Bürger fordern darin, dass die Verbindungsstraße von der A8 Anschluss-Stelle Wimpassing zur Vitzinger Straße nicht gebaut wird und begleitend dazu das bereits bestehende Lkw-Fahrverbot (ausgenommen Anrainer) ab der Ortschaft Hof auf den gesamten Verlauf der Bichlwimmer Landesstraße auszudehnen. "Viele Bürger wollen sich aktiv am politischen Geschehen beteiligen, das wollen wir mit dem Bürgerantrag unterstützen", sagt SP-Ortsparteivorsitzender Jochen Leitner.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.