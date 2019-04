Braucht Tourismusbüro Auslage auf dem Stadtplatz?

WELS. Gortana-Passage: Für Wirte ist Gastgarten die Überlebensfrage.

Im Gegensatz zum Tourismus-Geschäftsführer will Stadtrat Peter Lehner den Umzug ermöglichen. Bild: Wels Marketing & Touristik GmbH

Endlich Frühling, endlich die wärmende Sonne spüren, endlich Kaffee unter freiem Himmel genießen. Die Gastgärten sind gut besucht, und damit beginnt für Gastronomen in der Gortana-Passage auf dem Stadtplatz die sprichwörtliche Durststrecke – falls sie keine Gastgarten haben.

Im Zuge der Diskussion rund um eine Bewilligung zur Ausschank im Freien für das neue Lokal "Frieda" tauchte jetzt die Frage auf: "Braucht das Tourismusbüro überhaupt ein Portalgeschäft auf dem Stadtplatz?"

Stattdessen könnten dort Gastronomen einen Stützpunkt einrichten, von dem aus fußläufig nahe Gastgarten-Gäste auf dem Stadtplatz betreut werden können. Denn nicht nur die neue Kaffeehausbetreiberin Karin Ehrnleitner kennt das Problem. Auch Pietro di Luca, genannt "Charlie", vom italienischen Restaurant "Locanda da Charlie" im ersten Stock der Passage, weiß um die Schwierigkeiten, wenn der Weg zum Servieren der Speisen unendlich lang wird.

Wirtschaftsreferent Peter Lehner (ÖVP) kennt das Problem und sagt auf Anfrage der OÖNachrichten: "Aus meiner Sicht ist eine Rochade möglich, das Tourismusbüro könnte auch in ein Geschäftslokal im Inneren der Passage wechseln. Es muss nicht unbedingt vom Stadtplatz aus sichtbar sein." Ein Absage erteilte er aber der Idee, einen Container als Gastro-Stützpunkt vor der Passage auf dem Stadtplatz zu stellen.

Für Tourismus-Geschäftsführer Peter Jungreithmair ist es undenkbar, das Büro zu verlegen: "Eine zentrale Auslage ist für ein Tourismusbüro immens wichtig – auch weil der Tourismus in Wels an Bedeutung gewinnen wird. Jede vernünftige Stadt hat ihr Tourismusbüro mit Portalgeschäft auf dem Stadtplatz." Das sei auch Grund gewesen, weshalb das Büro im Jänner 2011 vom Kaiser-Josef-Platz an die Adresse Stadtplatz 44 übersiedelt sei.

