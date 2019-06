71-Jährige nach E-Bike-Sturz schwer verletzt

Die 71-Jährige war mit ihrem E-bike am Freitag-Nachmittag in Richtung Bachmanning (Bezirk Wels-Land) unterwegs. Dabei verkeilte sich offenbar ihre Jacke, die auf dem Gepäckträger lag, im hinteren Reifen. Die Frau stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Ein 66-jähriger Autofahrer entdeckte die Frau und verständigte die Einsatzkräfte. Die 71-Jährige wurde am Unfallort erstversorgt und musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber in den Neuromed Campus nach Linz geflogen werden.

