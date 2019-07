Wahlkarten zu früh ausgezählt: Prozess in Linz 

Es war eine der aufsehenerregendsten Gerichtsurteile der vergangenen Jahre: Im Juli 2016 hob der Verfassungsgerichtshof die Stichwahl für das Amt des Bundespräsidenten am 22. Mai auf. Der Grund: Es soll dabei zu zahlreichen Verstößen gegen die Wahlvorschriften gekommen sein. Eine davon soll sich in der Bezirkswahlbehörde Freistadt zugetragen haben.

Deshalb musste sich am Dienstag der damalige Bezirkswahlleiter in Linz vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Amtsmissbrauch vor. Die Höchststrafe lautet bis zu fünf Jahren Gefängnis. Der Angeklagte soll die Wahlkarten bereits am Sonntagabend geöffnet und fertig ausgezählt haben. Laut Gesetz hätte dies erst am Montag um 9 Uhr morgens geschehen dürfen. Um diesen Vorgang zu verschleiern, soll der 52-Jährige eine Niederschrift gefälscht haben, in der stand, dass die Wahlkarten am Montag ausgezählt wurden. Der Angeklagte leugnete zwar nicht die Vorgehensweise, bekannte sich aber nicht schuldig.

Zweitangeklagter war der damalige Bezirkshauptmann von Freistadt. Er soll eine Diensteinteilung unterschrieben haben, wonach bereits für Sonntag Hilfskräfte zur Aufarbeitung der Briefwahl eingeteilt wurden. Der 59-Jährige bekannte sich ebenfalls nicht schuldig.

„Recht auf geheime Wahl gefährdet“

Der Oberstaatsanwalt zeigte zunächst, wie die Unterlagen für eine Briefwahl aussehen: Der Stimmzettel komme in ein Kuvert, das wiederum in einen Wahlumschlag gesteckt werde. „Auf diese Weise wird das Recht auf eine geheime Wahl sicher gestellt“, erklärte er. Dieses sei in Freistadt gefährdet worden, in dem die Wahlkarten zu früh ausgezählt wurden.

Der Sachverhalt sei unbestritten, sagte Verteidiger Oliver Plöckinger: „Es ist jedoch die Frage, wie er strafrechtlich zu würdigen ist.“ Amtsmissbrauch sehe er nicht, denn der Erstangeklagte habe nicht die Absicht gehabt, jemandes Rechte zu verletzen. „Auf die Spitze getrieben, ändert sich wenig, ob die Wahlkarten am Sonntagabend oder am Montagmorgen von denselben Personen ausgezählt werden“, sagte er. Es seien keine Wahlkarten vor 17 Uhr – also vor Schließen der Wahllokale – geöffnet wurden, außerdem seien zwei Beisitzer anwesend gewesen. Er beantragte daher einen Freispruch.

„Unter Zeitdruck gehandelt“

Der Erstangeklagte begründete sein Handeln mit dem Zeitdruck, möglichst rasch das Wahlergebnis bekannt zu geben. Zudem berief er sich auf eine Ermächtigung der Wahlbehörde, der zufolge schon am Wahlsonntag „Vorarbeiten“ zur Auszählung der Wahlkarten getroffen werden dürften. Dies sei in Freistadt bereits seit Einführung der Briefwahl im Jahr 2007 so üblich gewesen. Unter „Vorarbeiten“ verstand man alles, vom Sortieren und Öffnen der Umschläge bis zum Auszählen der Stimmzettel. Die Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses sei schließlich am Montag erfolgt. „Ich habe geglaubt, mit der Ermächtigung ist das alles abgedeckt“, sagte er. Auf die Frage des Richters, ob er sich überlegt habe, dass mit der Vorschrift, die Wahlkarten erst am Montag um 9 Uhr auszuzählen, die Gefahr von Manipulationen verhindert werden sollten, antwortete der 52-Jährige: „Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht.“

Am Nachmittag sollten Zeugen befragt werden, der Prozess ist bis in die Abendstunden angesetzt.