"Vernachlässigung , Tierquälerei, Umweltverschmutzung": Alarmierende Zustände auf Pferdehof im Bezirk Rohrbach

Unbehandelte Verletzungen, Hufkrankheiten, ein Gehege voller Kot und Gülle. Alarmierende Zustände auf einem Pferdehof in Sarleinsbach (Bezirk Rohrbach) schildert der Tierschutzverein Pfotenhilfe in einer Presseaussendung. Aufmerksam auf die Zustände wurde eine Pferdewirtin, die sich nach mehreren Meldungen selbst ein Bild vor Ort machen wollte.

Zu fressen bekämen die derzeit 15 Pferde hauptsächlich aufgerissene Silageballen, Teile der Plastikverpackung würden dabei im Futter liegen. Das Schmutzwasser vom Misthaufen würde in den Bach rinnen, aus dem die Pferde sogar trinken würden. "Bei einer behördlichen Kontrolle im Jänner wurden nur die Auflagen erteilt, täglich auszumisten, einzustreuen und die Anzahl der Pferde geringfügig zu reduzieren", sagt die Expertin. Dazu sei eine Hufkontrolle mit einer dreimonatigen Frist verordnet worden.

Die etwa 75-jährige Halterin sei laut der Pfotenhilfe nicht in der Lage, die desolaten Zustände zu beheben. Sie schlafe seit einiger Zeit im zugemüllten Heuboden ihres Bauernhofs und sei auf sich allein gestellt.Die "akuten Schmerzen" der Tiere müssten dringend von einem Tierarzt behandelt werden, ein ein Hufschmied allein reiche nicht. Zudem seien mehrere Stuten hochträchtig.

Die Gehege des Pferdehofs seien laut der Pfotenhilfe für die Tiere ungeeignet. Bild: Poftenhilfe

Auch die Missstände im Stall und auf den Weiden hätten sich nicht verbessert, weshalb die Pfotenhilfe vergangenen Mittwoch einen Bericht an die Tierschutzombudsstelle schickte. Bereits am nächsten Tag waren Amtstierärzte vor Ort, am Freitag schließlich ein Tierarzt und ein Hufschmied, die die Tiere behandelten. Am Dienstag soll es eine weitere behördliche Kontrolle geben.

Laut der Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler würde den Behörden trotz der Behebung der akuten Mängel nichts anderes übrig bleiben, als die Pferdezucht "so rasch wie möglich zu schließen". Bedenklich sei auch, dass die Zustände auf dem Pferdehof bereits seit 13 Jahren bekannt seien.

