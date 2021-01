Strafen für Tourengeher: Nur noch ein Parkplatz am Pyhrnpass

Normalerweise würde er jetzt unter einer dicken Schneedecke verborgen liegen. Denn geräumt wird der Parkplatz unterhalb der Hintersteineralm am Pyhrnpass auch dieses Jahr nicht. Weil der Winter aber erst im Laufe dieser Woche auf Touren kommen soll, ist der Parkplatz beim Ausgangspunkt für die beliebte Berg-und Skitour auf den Angerkogel weiterhin benutzbar. Erlaubt ist das Abstellen des Pkw aber nicht.

Zahlreiche Wanderer und Tourengeher brachten in den vergangenen Tagen deswergen nicht nur schöne Eindrücke, sondern auch eine Anonymverfügung mit nach Hause. 40 Euro kostet das widerrechtliche Parken. Wer mehr Glück hatte, wurde von anwesenden Polizisten nur abgemahnt.

"Es wurde deutlich kommuniziert, dass am Pyhrnpass vorläufig nur noch der Parkplatz bei der alten Straßenmeisterei zur Verfügung steht. Dort haben 120 Autos Platz, die Parkgebühr beträgt vier Euro", sagt Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin des Pyhrn-Priel-Tourismus. An zusätzlichen Lösungen für die Region werde gearbeitet.

Sieben Euro Parkgebühr in Gosau

Eine Lösung gibt es bereits in Gosau: Dort wurde vergangenes Jahr der Parkplatz im Ortsteil Ramsau, der Wanderer in Richtung Goisererhütte bringt, gesperrt. Die Gemeinde hat für diesen Winter und darüber hinaus aber eine Alternative geschaffen: Beim Sportzentrum und beim Schlosspark in Gosau wurden Parkflächen bereit- und Automaten aufgestellt. Ein Tagesticket kostet sieben Euro, mit den Einnahmen werden laut Bürgermeister Friedrich Posch (SP) Loipen und Wanderwege gepflegt und der Müll entsorgt.