Wunderwelt der Regenwälder

Im Rahmen der "Alles Leinwand OÖ"-Tour gastiert Schonlau mit seiner einzigartigen Livereportage "Wunderwelt Regenwälder – Leben im Dschungel" gleich zweimal in der Region: Am Mittwoch, 15. Februar, stoppt er im Kino Kirchdorf, tags darauf fasziniert er im City Kino Steyr mit der schier grenzenlosen Artenvielfalt der Regenwälder. An beiden Tagen beginnen die Vorstellungen um 17 und um 20 Uhr. Weitere Infos und Online-Tickets im Internet unter www.allesleinwand-ooe.at

