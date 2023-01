Vorwärts kassiert auch im zweiten Test eine Abfuhr

Vorwärts kassierte beim Testspiel in Regensburg eine 0:4-Niederlage.

Die nach sieben Ausfällen stark ersatzgeschwächten Rot-Weißen kamen beim deutschen Zweitligisten SSV Jahn Regensburg mit 0:4 (0:0) unter die Räder.

"In der ersten Halbzeit haben wir eine sehr gute Leistung gebracht, waren mindestens ebenbürtig, wenn nicht besser. Da hat man gesehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Trainer Daniel Madlener danach, "Regensburg steht eine Woche vor Meisterschaftsbeginn, hat mit der Stammformation gespielt und wenig gewechselt. Bei uns haben die fünf Wechsel zur Pause sicher Rhythmus gekostet. Wobei ich die Spieler in Schutz nehmen muss, weil es bei diesen Temperaturen schwer ist, in Tritt zu kommen."

Vier Treffer in 16 Minuten

Auch ohne die beiden Torhüter Valerian Hüttner und Marin Ravlija sowie Alem Pasic, Sebastian Voglmaier, Nicolas Zdychinec, Silvio Apollonio und Ikenna Ezeala präsentierte sich Vorwärts zu Beginn agil und spielfreudig. Die beste Chance fand Oliver Filip vor, der mit seinem Abschluss jedoch scheiterte. Neuzugang Niko Polster im Tor war in der ersten Hälfte praktisch nicht gefordert. Nach Wiederbeginn fand der SKV nicht mehr ins Spiel und kassierte innerhalb von 16 Minuten vier Treffer.

Bereits am Samstag bestreiten die Rot-Weißen in Ried ihr nächstes Vorbereitungsspiel.

