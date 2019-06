Trans-Nationalpark-Tour in Bildern

Sportlich, genussvoll und zwei Bundesländer - Oberösterreich und die Steiermark - sowie zwei Nationalparks - Gesäuse und Kalkalpen - verbindend: So könnte man die Trans-Nationalpark-Tour in aller Kürze beschreiben. Insgesamt 460 Kilometer und 11.500 Höhenmeter bietet sie, Winterleitner hat sich einen Teil davon vorgenommen. Wenn er heute Abend in Steyr ankommt, dann hat er rund 250 Kilometer und mehr als 5000 Höhenmeter in den Beinen - und jede Menge Eindrücke.

Die Bilder stammen vom zweiten Tag der Tour, die auf der Ebenforstalm endete.