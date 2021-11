Tiger "Maxim" hat einen Paten

Ein Urlaubsbesuch des Gepardenreviers Cheetah’s Rock in Sansibar weckte die Begeisterung für Großkatzen. Jetzt hat Christoph Nußbaumer, Abteilungsleiter für Sportwetten bei "bet-at-home", eine eigene, jedoch nicht an der Leine, sondern im Gehege des Tierparks Haag. Nußbaumer finanziert als Pate die Fleischversorgung des Tigers mit, der bei einem Besuch seines Gönners bei der Fütterung großen Appetit zeigte. Der Pate wird auf einer Tafel am Gehege genannt.