Thunder brachten neun Punkte auf die Spieltafel

AMSTETTEN. Gewinnfrage war beim 9:49 der Thunder gegen die Panther rasch gelöst. Aber Amstettnern gelang viel.

Nicht zu halten: Stefan Kerschbaummayr läuft zum TD der Thunder. Bild: Waldbauer

Es war das erst zweite Heimspiel der Wienerwald Amstetten Thunder in der Austrian Football League, da brauchte man nicht zu diskutieren, ob die Panther aus Prag der Favorit seien. Die Tschechen ließen auch beim Rückspiel nichts anbrennen und besiegten die Amstettner klar mit 9:49 (0:7/3:21/0:7/6:14). Aber es war eine "anständige" Niederlage, nicht der Höhe wegen, sondern der Beteiligung der Amstettner wegen. "Wir hatten einige sehr gute Plays, aber leider nicht oft genug. Wir werden auch beim nächsten Spiel besser sein als heute", bemerkte Headcoach Gerry Woodruff einen Aufwärtstrend. Der sich an mehreren Faktoren ablesen ließ: Die Thunder blieben den Prager Gästen bis ins zweite Viertel auf den Fersen, dann konnten sich die Tschechen absetzen. Mit neun Punkten brachten die Mostviertler einen neuen Vereinsrekord in der AFL auf das Scoreboard, und im Match gab es für einige Schlüsselspieler Achtungserfolge, an denen sie ihr Selbstvertrauen aufrichten können. Michael Schützeneder brachte am gegnerischen Quarterback gleich zwei Sacks an, was auch Panther-Headcoach Daniel Levy in seinen Aufzeichnungen vermerkte: "Wir haben auch einige Fehler gemacht, die wir in Zukunft weglassen müssen", sagte er trotz 49:9-Kantersieg. Stefan Kerschbaummayr gelang nach gefangenem Pass auf ihn im dritten Viertel ein Touchdown, Oliver Kammerhofer erzielte in der Anfangsphase ein Fieldgoal zum 3:7-Zwischenstand.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema