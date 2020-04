Radweg ab Mai gesperrt

Voraussichtlich von Mitte Mai bis Ende September werden Abschnitte des Steyrtaler Radweges R8 wochentags gesperrt sein. Aufgrund der Errichtung des Uferschutzes in Untergrünburg sowie der in Bau befindlichen Umlegung der B140 Steyrtalstraße ist diese Sperre aus Sicherheitsgründen nötig. Betroffen davon werden der Bereich Untergrünburg von der Steyrtalstraße 21 bis zur Firma Mondi sowie der Bereich der Uferstraße vom Steg nach Steinbach in Richtung Leonstein sein. Eine Ausweichmöglichkeit besteht über die Steinbach-Runde R802. An Wochenenden und arbeitsfreien Tagen wird die Strecke für alle Benützer des Radweges geöffnet.

