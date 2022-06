Preisgekrönte Puten, Joghurt und Daunen

Seit knapp 30 Jahren wird der Agrarpreis im Drei-Jahres-Rhythmus vergeben. Mit 135 Einreichungen für den Agrarpreis 2022 gab es einen neuen Rekord. "Die Land- und Forstwirtschaft ist ein bunter und lebendiger Wirtschaftszweig, besonders hier in Oberösterreich", freut sich Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP).

Nicht nur die Quantität ist jedoch beeindruckend, sondern vor allem die Qualität. 15 Betriebe wurden in den Kategorien Produktivität (Digitalisierung und Innovationen im Stall und am Feld), Einkommen (Diversifizierung und neue Standbeine) sowie Klimaschutz (Ressourcen schonen, nachhaltige Kreisläufe, Energieeffizienz) ausgezeichnet.

In der Kategorie Produktivität darf sich Simon Holzner aus Maria Neustift über den 3. Preis, der mit 1500 Euro dotiert ist, freuen – für die Neustifter Bio-Pute. "Die Bio-Pute ist in Österreich ein Nischenprodukt", sagt der 30-Jährige, der für die Innovationen im Stallbau prämiert wurde. Warum aber spezialisierte er sich auf die Pute? "Ich wollte früher schon gar kein Putenfleisch im Gasthaus mehr essen, weil ich immer daran denken musste, wie es den Tieren geht", erzählt er, warum er "nur" 1300 Puten hat. Zum Vergleich: In konventionellen Ställen in Österreich sind rund 10.000 Puten, international bis zu 40.000 Tiere.

Simon (2. v. l.), Jonas und Carina Holzner bei der Verleihung. Bild: Land OÖ/Daniel Kauder

Den dritten Preis in der Kategorie Einkommen bekam Heidi Hebesberger, die im Hofladen in Nußbach (Bezirk Kirchdorf) Daunen in Decken und Kissen verkauft. Das Besondere: Am Ganslhof Hebesberger wird ressourcenschonend gearbeitet – der Strom kommt von einer PV-Anlage, eine Hackschnitzelheizung sorgt für Wärme.

Einen Anerkennungspreis in der Kategorie Einkommen (samt 1000 Euro Preisgeld) bekam die Familie Sommer aus St. Ulrich bei Steyr. Liana und Bernhard Sommer haben dort einen Milchviehbetrieb mit 40 Kühen, seit 2018 wird der eigene, qualitativ hochwertige Joghurt am Hof hergestellt. Mittlerweile werden pro Jahr mehr als eine Million Gläser produziert – den "Sommer im Glas" mit Joghurt, Haferflocken und Früchten –, 14 Arbeitsplätze wurden geschaffen.

Die Preisträger

Kategorie Produktivität

1. Platz: Simon Floß, Andorf, Neubau Rinder- & Schweinestall

2. Platz: Petra Bauer, Peuerbach, Tierwohl Schweinestall

3. Platz: Simon Holzner, Maria Neustift, Neustifter Pute

Kategorie Einkommen

1. Platz: Magdalena und Thomas Steinbauer, Ottnang/H., Biokräuterei Mathiasnhof

2. Platz: Lebens.mittel.punkt Eferding, Eferding, Efi Hofladen

3. Platz Heidi Hebesberger, Nußbach, Federveredelung

Kategorie Klimaschutz

1. Platz: Reinhard Altmaninger, Gschwandt, Nachhaltige Energiegewinnung für Hühnerstall

2. Platz: Andrea und Stefan Oermair, Sattledt, babfisch.at

3. Platz Arge Schulmilch, Mondsee, Schulmilch im rPET-Becher