Pkw begann während der Fahrt zu brennen

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 16 Uhr gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin auf der Voralpen Straße, B122, Richtung Bad Hall unterwegs. In der Ortschaft Hehenberg nahm er plötzlich Brandgeruch wahr und hielt seinen Pkw in einer Haltestellenbucht an. Der 23-Jährige und seine Lebensgefährtin konnten sich und ihren Hund, eine Französische Bulldogge, gerade noch in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren Bad Hall und Pfarrkirchen konnten verhindern, dass der Pkw völlig ausbrennt und die Flammen auf das Wartehäuschen der Haltestelle übergreifen. Der Brand dürfte im Bereich der Batterie ausgebrochen sein.

