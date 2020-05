Passende Maske für die Braut

Hochzeiten sind derzeit ja nur im kleinen Kreis möglich und Heiraten in Corona-Zeiten kein leichtes Unterfangen. "Wir wollten den Paaren eine schwere Zeit ein wenig verschönern", sagt Christine Pressl vom gleichnamigen Trachtenmodenhaus in St. Georgen am Ybbsfeld bei Amstetten. Für den schönsten Tag im Leben fertigten die Näherinnen des Unternehmens in liebevoller Kleinarbeit Corona-Schutzmasken an, deren Stoffe perfekt zum Brautkleid und zu Krawatte und Janker des Bräutigams passen.

Die jungen Leute, die einander vor dem Traualtar und Standesbeamten unter Corona-Auflagen das Ja-Wort geben, sind von dem Angebot begeistert. "Wir haben schon etliche Paare, die mit unseren Masken vor Mund und Nase geheiratet haben", sagt Pressl. Mit 9,90 Euro für das Accessoire ist der Preis bewusst günstig gehalten. Es soll eine Aufmerksamkeit des Hauses für die Liebenden sein. Weil uns das Coronavirus wohl noch länger beschäftigen wird, hat Pressl die Masken bereits in ihr Trachtensortiment integriert. Im Kombi-Set werden nun auch zu den Dirndlschützen die Tücher geschneidert, die vor einer Ansteckung mit dem Virus schützen sollen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at