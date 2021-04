"Online" auf Besuch

STEYR. Soziallandesrätin und SP-Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer ist am Donnerstag online in Steyr und Steyr-Land zu Besuch. Teilnehmende können bei dem Meeting ab 18.30 Uhr via Facebook @spooe.at oder über die Homepage live.spooe.at ihre Fragen stellen. Gerstorfer ist langjährige Arbeitsmarktexpertin. Die Fragestunde dauert bis 19.30 Uhr. "Birgit Gerstorfer reist online durch ganz Oberösterreich. Thema ist, was den Diskussionspartnern in der Region am Herzen liegt", so SP-Bezirksgeschäftsführer Martin Hornhuber.

