Knapp 100 Turner bei Meisterschaft

Die Teilnahme von 97 Kindern und Jugendlichen war überaus erfreulich. Obfrau Gabi Mayrhofer bedankte sich bei den zahlreich erschienenen Besuchern, bei den Eltern der Nachwuchstalente und vor allem auch bei allen Trainerinnen und Trainern, von denen die meisten an diesem Nachmittag auch als Kampfrichter im Einsatz waren. Die Ergebnisse dieser Meisterschaften dienten zur Qualifizierung für die Turn10 Regionsmeisterschaften am 14. April in Haid. Vereinsmeisterin wurde Luisa Dorfmayr, bei den Burschen konnte sich Peter Huebmer durchsetzen.

