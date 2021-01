Grün-Rot-Blau für geplanten "Vierkanter" in Dietacher Ortsmitte

Viele Reaktionen gab es auf den Exklusivbericht, wonach der Dietacher Bauträger Procon ab Ende des Jahres mitten im Ortszentrum der Gemeinde einen "modernen Vierkanter" mit Geschäften, Wohnungen und einer Tiefgarage errichten will. Bürgermeister Johannes Kampenhuber (VP) hatte gesagt, dass "alle im Gemeinderat hinter dem gewaltigen Projekt stehen" müssten. Grüne, SP und FP sind jedenfalls dafür.

Dass damit das letzte im Eigentum der Gemeinde befindliche Wiesengrundstück in der Ortsmitte zugebaut würde, findet der grüne Gemeindevorstand Lukas Reiter "grundsätzlich schade". Doch das Zentrum mit Wohnungen und Geschäften zu verdichten, von denen man fußläufig in die Schule und in den Kindergarten gehen könne, habe "Charme". Erfreulich sei, dass erneuerbare Heizsysteme, Photovoltaik sowie eine Dachbegrünung vorgesehen sind. "Ein nächster Schritt wäre, solche Projekte in Holzbau auszuführen", sagt Reiter.

SP-Gemeindevorstand Christoph Winkler sieht die "sehr weit fortgeschrittenen Planungen" zum Impulszentrum "absolut positiv". Komme es dabei, wie derzeit geplant, zum Abriss des alten Amtshauses, dann dürfe das dort unter der Bücherei untergebrachte Jugendzentrum nicht verloren gehen, sondern könnte im neuen Impulszentrum einen Platz finden.

Auch FP-Ortsparteiobmann Rudi Suwa ist für das "schöne Projekt".

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at