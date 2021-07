Gruber und Glavas sind international auf dem Sprung

Um Weltmeisterehren geht es für die 16-jährige Lisa Gruber. Die Bronzemedaillengewinnerin der U20-EM startet Mitte August bei der U20-WM in Kenias Hauptstadt Nairobi. Fast zeitgleich finden in Kraljevo in Serbien am 14. August die U18-Balkanmeisterschaften statt. An diesen nimmt der ebenfalls 16-jährige Leon Glavas teil.