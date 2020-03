Ein Spaziergang zu den Vogelstimmen

Kohlmeise, Girlitz und Co erfreuen aber nicht nur mit ihrem Gesang, sie sind auch eifrige Helfer bei der biologischen Schädlingsbekämpfung. Haidler stellt am Samstag, 14. März, ab 16 Uhr bei einem Spaziergang in Amstetten einige der Gartenbewohner vor und gibt Tipps zu naturnaher Gartengestaltung.

Anmeldung zum Spaziergang telefonisch unter 0676/848790-608. Der genaue Startpunkt des Rundgangs wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.