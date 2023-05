Ein motorisiertes Fest auf zwei Rädern in Weyer

Die Rennstrecke in der Käfer-Arena war heuer aufgrund der idealen Wetterbedingungen noch schneller. In Bestform präsentierte sich wieder Marcel Stauffer, der 22-jährige Schruf-KTM-Pilot aus Salzburg gewann auch in Weyer beide MX-2- und beide MX-Open-Läufe. Johannes Klein aus Steyr holte in der MX Open auf seiner KTM zwei bärenstarke zweite Plätze.

In der Junioren-ÖM holte der 18-jährige DM-Racing-Teamfahrer Michael Lackner den Tagessieg, in der Jugend-Klasse setzte sich Aron Katona aus Ungarn vom HTS/KTM-Wimmer-Team durch.

"Ich möchte mich bei allen bedanken. Der MSV Weyer steht für Spaß und Freude, und wir konnten gemeinsam ein großartiges Motocross-Wochenende aufziehen", sagte Hans Sulzner, Obmann des MSV Weyer.

