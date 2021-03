Bezirk Steyr-Land benützt "Gelben Sack" noch weiter

Der Unrat neben den Müllcontainern beim Sportplatz in Aschach an der Steyr stank zum Himmel. "Da hat es zeitweise ausgesehen wie auf einer wilden Deponie: überall Plastik, Becher und Dosen am Boden", erzählt Bürgermeister Hubert Kern (VP). Weil viele Mülltouristen von anderen Gemeinden an der Sammelinsel neben der Landesstraße ihre Mistfracht abluden, quollen die Container über, auch nachdem die Gemeinde die Abholtermine durch die Entsorger verdichten ließ.

Jetzt geht Kern sicher, dass in Aschach nur noch recyclingfähiger Müll entsorgt wird, der von Aschachern stammt. Seit Jänner hat sich die Gemeinde wie Rohr im Kremstal und Dietach dem System des "Gelben Sackes" angeschlossen, das bereits in Garsten und Sankt Ulrich angelaufen war. Die Haushalte fassen von der Gemeinde gelbe Kunststoffsäcke aus, die sie angefüllt an der Grundgrenze zur Abholung bereitstellen. Zudem hat jeder Haushalt eine rote Plastiktonne für Altpapier und Kartonagen bekommen. Auf der Altstoffsammelinsel kann nur noch Glas und Blech in Container geworfen werden. "Die Verschmutzung hat ein Ende gefunden", sagt Kern zufrieden. Der gesamte Bezirk soll in der Folge auf "Gelben Sack" umgestellt werden. (feh)