Alle Caritas-Angebote an einer Adresse in Kirchdorf

Am Samhaberweg 4 sind nun neben den Mobilen Pflegediensten und Mobilen Familiendiensten künftig auch die Sozialberatung, die RegionalCaritas, die Flüchtlingshilfe sowie die Integrations-Projekte ICE und ReKI stationiert.

Die Caritas-Angebote in Kirchdorf waren bisher an verschiedenen Adressen wie dem Pfarrhof in der Kalvarienbergstraße 1 und dem Pfarrheim in der Hausmanninger Straße 3 beheimatet. Nun bietet das ehemalige Notariatshaus, in dem auch ein Augenarzt und ein Vermessungsbüro untergebracht sind, genug Platz, dass die Mitarbeiter von allen Caritas-Angeboten in Kirchdorf näher zusammenrücken können. Die Mobilen Familien- und Pflegedienste der Caritas haben schon seit November 2019 die Einsatzzentralen im ersten Stock des Gebäudes. Nun sind im Erdgeschoß die weiteren Caritas-Angebote vertreten wie u.a. die Sozialberatung, bei der Menschen in Notlagen nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0676/8776 8101 Unterstützung erhalten.