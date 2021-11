Alle Steyrer Adventmärkte wurden abgesagt

Die endgültige Absage gab der Magistrat Steyr heute, Freitag, per Aussendung definitiv bekannt. Zuvor war schon der beliebte, an diesem Wochenende geplant gewesene Christkindllauf in Steyr abgesagt worden.

Komplett zum Erliegen ist das Steyrer Adventprogramm dennoch nicht gekommen. Das Christkindlpostamt wird am kommenden Wochenende dennoch starten. Ebenso wird der Oldtimer-Postbus fahren und das Steyrer Christkindl jeweils von Freitag bis Sonntag in der Innenstadt unterwegs sein.