Nina Proll singt Vorstadtlieder

HAAG. Lieder aus der Vorstadt hat "Vorstadtweib" Nina Proll in ihrem aktuellen Musikprogramm zu bieten. Inhaltlich geht es dabei recht frivol zu, sehr lustig sowieso. Mit diesen Vorstadtliedern ist Proll nun auch auf der Theatersommerbühne in Haag zu Gast. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 29. Juli, statt. Beginn ist um 20.15 Uhr. Instrumental begleitet wird Proll von einer fünf Mann starken Band. Auch zwei Tänzer kommen zum Einsatz.

Karten für das Konzert gibt es unter Tel. (07434) 44600.

SONNTAG, 29. JULI

