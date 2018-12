Benefizturnier: Stolze Summe aus Bußgelder

AMSTETTEN. Zum 15. Mal wurde das von Jörg Renner organisierte Benefiz Fußballspiel zugunsten von bedürftigen Familien und Personen aus der Region am Dienstag auf dem Kunstrasenplatz in Neuhofen/Ybbs ausgetragen. Was klein begann, wuchs zu einem großen Hilfsprojekt.

Die Bereitschaft bei dieser Aktion aktiv mitzumachen übertraf diesmal durch SK Amateure Steyr Trainer Mario Hieblinger, Philipp Zulechner, der zuletzt bei Sturm Graz spielte und der gebürtige Steyrer Ronald Brunmayer, ehemaliger Nationalspieler, der am 1.August2012 seine Karriere beendete, alle Erwartungen. "Bei 34 Spielern kam bei den Torprämien und Strafgeldern für Foulvergehen, Abseitsstellungen eine schöne Summe zusammen."

