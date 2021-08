0:1 in Tirol: Amstetten ist seine weiße Weste los

Mit breiter Brust hatte Trainer Jochen Fallmann seinen SKU Amstetten beim FC Innsbruck auf den Rasen geschickt: Die Mostviertler waren nach fünf Runden in der 2. Bundesliga das einzige noch ungeschlagene Team der Liga. Doch damit ist nun Schluss: Nach dem 0:1 am Innsbrucker Tivoli rutschte Amstetten mit weiterhin neun Punkten auf Rang 9 zurück, nur zwei Zähler hinter sieben punktegleichen Teams, darunter Innsbruck.

Okan Aydin, deutsch-türkischer Mittelfeldspieler in Diensten der Tiroler, wirbelte bereits in den Anfangsminuten unwiderstehlich durch die Abwehrreihe des SKU. In der zweiten Minute scheiterte der Mittelfeldspieler noch am langen Eck, nur zwei Minuten später traf der 27-Jährige aber von der Strafraumgrenze zum 1:0 für Innsbruck. Zum Drüberstreuen setzte Aydin in der 8. Minute einen weiteren Heber nur an die Stange.

Die Hausherren hielten diese hohe Frequenz zwar nicht durch, blieben bis zum Wechsel aber überlegen. Erst nach Wiederbeginn kam Amstetten besser ins Spiel und agierte auch auf Augenhöhe. Die beste Chance war danach ein abgefälschter Schuss von Wale Musa Alli. Kurz vor Spielende vergab Sturm-Neuerwerbung Stefan Feiertag, der in der 65. Minute für John Frederiksen eingewechselt worden war, die letzte Chance auf den Ausgleich. Bitter: Der ebenfalls in Hälfte zwei eingewechselte Thomas Mayer wurde in der Nachspielzeit nach einem Foul mit der Roten Karte vom Platz gestellt.