Zwei Wilderer ließen tote Rehe zurück

ST. MARIENKIRCHEN/ST. FLORIAN. Zwei Fälle von Wilderei beschäftigen aktuell die Polizei in Oberösterreich.

Besonders grausam kam ein Reh in St. Florian (Bezirk Linz-Land) zu Tode. Es wurde auf der rechten Seite im Bauchbereich getroffen, das Projektil trat auf der gegenüberliegenden Seite wieder aus. Das schwer verletzte Tier dürfte noch mehrere hundert Meter weit gelaufen sein, bevor es am Bäckerberg zusammenbrach.

Erst Tage später, am Mittwochabend, fand ein Jäger den Kadaver. Für die Polizei gestalten sich die Ermittlungen schwierig. Weder ein Projektil noch eine Patronenhülse wurden gefunden. Außerdem ist nicht klar, wo genau der Tatort lag.

Auch in in St. Marienkirchen an der Polsenz (Bezirk Grieskirchen) trieb ein Wilderer sein Unwesen. Der Unbekannte erlegte im Ortschaftsbereich Leopoldsberg einen Rehbock. Da er diesen mitsamt Jagdtrophäe zurückließ, vermutet die Polizei, dass der Wilderer gestört wurde.

