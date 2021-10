So wählten St. Oswald, Hinterstoder und Pinsdorf

Obwohl ihre Herausforderer in der Stichwahl bereits das Handtuch geworfen haben, stellten sich die Bürgermeisterkandidaten in St. Oswald bei Freistadt (Bezirk Freistadt), Pinsdorf (Bezirk Gmunden) und Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf) erneut der Wahl. Die drei Kandidaten mussten mit einer Ja/Nein-Frage auf dem Stimmzettel bestätigt werden, wobei mehr als 50 Prozent erreicht werden mussten.

In Pinsdorf konnte sich Jürgen Berchtaler (SP) mit 71,3 Prozent der gültigen Stimmen den Wahlsieg sichern, die Wahlbeteiligung lag in Pinsdorf bei 39,5 Prozent. Zum ersten Mal in St. Oswald bei Freistadt wurde mit Michael Spörker ein FPÖ-Kandidat zum Bürgermeister gewählt. Er erhielt 69,5 Prozent Zustimmung. Inklusive Wahlkarten lag die Wahlbeteiligung bei 67,5 Prozent. In der Gemeinde Hinterstoder sicherte sich Klaus Aitzetmüller (VP) bei der Wahl (Wahlbeteiligung: 63,16 Prozent) mit 64,6 Prozent das Amt des Bürgermeisters.

