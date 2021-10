Bürgermeisterwahl in Pinsdorf: 71 Prozent für Berchtaler

Die Wahlbeteiligung lag bei 39,5 Prozent. Nachdem FP-Kandidat Jochen Wölger seine Kandidatur in der Vorwoche zurückgezogen hatte, waren die Bürger am Sonntag aufgerufen, mit "Ja" oder "Nein" für den einzigen verblieben Kandidaten, Jürgen Berchtaler (SP), zu stimmen. 71,35 Prozent der abgegebenen Stimmen lauteten auf "Ja", erfuhren die OÖN am Sonntagnachmittag. Die SPÖ stellt damit in Oberösterreich 86 Bürgermeister.

Berchtaler hatte nach dem regulären Wahltermin Ende September die Favoritenrolle inne. 714 Pinsdorfer (32,12 Prozent der gültigen Stimmen) waren bei der Direktwahl am 26. September auf Wölger entfallen. Für ihn persönlich sei das zu wenig, so Wölger in seiner Rückzugs-Erklärung. Jürgen Berchtaler gewann den ersten Durchgang der Bürgermeisterwahl praktisch aus dem Stand heraus. Mit 43,7 Prozent lag er klar vor dem erklärten Favoriten Jochen Wölger (FP). Im Gemeinderat ist die FPÖ künftig mit sechs Mandaten vertreten, um fünf weniger als nach den Wahlen 2015.

2015 war es bereits knapp. Da setzte sich Langzeitbürgermeister Dieter Helms (SP) noch mit 52 Prozent gegen FP-Herausforderer Jochen Wölger durch. Heuer tritt Helms nicht mehr an. Sein Nachfolger als SP-Bürgermeisterkandidat – Jürgen Berchtaler – ist kommunalpolitisch längst nicht so verankert wie Wölger, weshalb sich die FPÖ in Pinsdorf gute Chancen auf das Bürgermeisteramt in der 4000-Einwohner-Gemeinde ausgerechnet hatte.