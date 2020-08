Tödlicher Auffahrunfall auf der A8

Nach einem Unfall auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg am früheren Vormittag bei Eberstalzell hat sich ein längerer Rückstau gebildet, der auch auf die Innkreisautobahn vor dem Knoten Voralpenkreuz zurückreichte. In diesem Rückstau ereignete sich dann der folgenschwere Auffahrunfall, bei dem ein Lkw auf einen zweiten Lkw auffuhrt. Die Fahrerkabine des auffahrenden Lkws wurde bei dem Unfall nahezu vollständig zerstört, der Lenker überlebte den Unfall nicht.

Die Feuerwehr stand mit hydraulischem Rettungsgerät im Einsatz, um den Lenker aus dem Wrack des Führerhauses zu befreien. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Lenke des zweiten Fahrzeugs blieb unverletzt.

Die Innkreisautobahn war in Fahrtrichtung Knoten Voralpenkreuz rund eine halbe Stunde gesperrt und anschließend nur einspurig befahrbar.