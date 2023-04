Schartner Kirschblütenwanderung witterungsbedingt abgesagt

Jährlich pilgern tausende Menschen nach Scharten (Bezirk Eferding), um die Kirschbäume in voller Blüte zu erleben. Einen ihrer Höhepunkte findet das Naturschauspiel in der Kirschblütenwanderung, die Kulinarik und wunderbare Aussicht verbindet. Am kommenden Sonntag hätte es nach mehrjähriger Pause wieder soweit sein sollen, das Wetter spielt aber nicht mit: Die Veranstaltung musste witterungsbedingt abgesagt werden, wie der Naturpark Obst-Hügel-Land, der als Veranstalter auftritt, am Dienstagvormittag in einer Aussendung bekannt gab. Aufgrund des stärkeren Regens in den kommenden Tagen und des aufgeweichten Bodens seien die auf Wiesen angelegten Großparkplätze am Sonntag nicht befahrbar, die Wanderwege vielfach matschig und rutschig. Eine Verschiebung der Kirschblütenwanderung um ein oder zwei Wochen sei aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Wermutstropfen: Die Kirschblüte hat im heurigen Jahr vergleichsweise spät begonnen. Nach der Schlechtwetterphase sollte also auch noch genügend Zeit sein, einen Spaziergang inmitten blühender Obstbäume zu genießen.

