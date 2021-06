Zwei E-Biker bei der Abfahrt vom Feuerkogel verletzt

Eine 22-jährige Deutsche und ein 39-jähriger Einheimischer, beide mit E-Mountainbikes unterwegs, waren gegen 17:15 Uhr bei der Abfahrt vom Plateau des Feuerkogel über die Mühlleiten-Forststraße zu Sturz gekommen. Der 39-Jährige verständigte mit seinem Mobiltelefon den Wirt des Feuerkogelhaus, der schließlich die Rettungskette in Gang setzte.

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 in Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden musste. Die 22-Jährige wurde ebenfalls verletzt. Die Rettung brachte sie in Krankenhaus nach Bad Ischl.