Wie ein Zahnarzt aus Bad Goisern Weihnachten auf höchstem Niveau feierte

Im September dieses Jahres hatte der Blödsinn den Höhepunkt erreicht. So sahen es zumindest viele, die Stefan Müller beobachteten, als er langsam in die Gänge kam. Der 36-jährige Oberkärntner aus Millstatt hatte sich sein Fahrrad auf den Rücken geschnallt und war in Richtung Großglockner aufgebrochen.

Auf dessen Gipfel, in 3798 Meter Seehöhe, stand er dann schließlich auch, für knapp 25 Minuten sogar alleine. Dann trug er sein Mountainbike vom höchsten Punkt Österreichs wieder zurück ins Tal. Ein gelungener Marketing-Gag, Ende der Geschichte.

Robert Miller, Zahnarzt aus Bad Goisern, sein Neffe Florian, mittlerweile Wahl-Salzburger und dort bei der Berufsfeuerwehr angestellt, und die Brüder Paul und Peter Sodamin aus Trieben in der Obersteiermark wollten lieber etwas Sinnstiftendes machen.



Ein Zeichen für den Frieden sollte es werden, in einer Zeit, in der sogar das dazugehörende Licht seinem Namen nicht gerecht wird. Ein Christbaum auf dem höchsten Gipfel Österreichs, das hatte sich Paul Sodamin, Bergführer und Fotograf, bereits mehrfach überlegt.



Abbau spätestens im Februar



Vor zwei Jahren brachte er eine Nordmanntanne stilgerecht im Weihnachtsmann-Kostüm auf den Dachsteingipfel.

Und vergangenes Jahr ließ es das Wetter nicht zu, dass der gleiche Baum auf dem Gipfel des Glockners das Weihnachtsfest einläutete.

Darum wollte Sodamin heuer nichts dem Zufall überlassen: Am 19. Dezember, dem letzten wetterstabilen Tag, bevor das Sturmtief vom Atlantik auch nach Österreich getrieben wurde, begann für die vier Freunde aus Trieben, Salzburg und Bad Goisern das Weihnachtsfest.

Florian Miller, der direkt vom Nachtdienst in Salzburg nach Kals am Großglockner gefahren war, schulterte eine fünf Kilogramm schwere steirische Fichte und stieg beim Lucknerhaus in die Bindung seiner Tourenski.



Bei der Adlersruhe (Erzherzog-Johann-Hütte), Österreichs höchstgelegener Schutzhütte, gab es eine längere Pause, um gemeinsam mit den letzten Sonnenstrahlen in den Gipfelgrat einsteigen zu können. In der Dämmerung erreichten die vier Freunde den höchsten Punkt, stellten den Christbaum auf und befestigten eine mitgebrachte Lichterkette. Auch das Friedenslicht aus Bethlehem fand dort einen geeigneten Platz.

Paul Sodamin sagt zwar, dass er den Baum „tief eingegraben“ habe, ob er das Sturmtief der vergangenen Tage überstanden hat, ist aber fraglich. Spätestens im Februar wollen sie Baum samt Akkus und LED-Lichterkette wieder ins Tal bringen. In den kommenden Jahren könnten sich die Alpinisten ähnliche Projekte vorstellen, dann aber verbunden mit einem noch besseren Zweck: um Spenden für jene zu sammeln, die zu Weihnachten keine Familie für einen starken Rückhalt haben.

