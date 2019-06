Traunsee Woche beendet

Sowohl im Breiten- als auch im Spitzensport konnten in den vergangenen Jahren insgesamt mehr als 10.000 Segler, Eigner und Teams für die Veranstaltung am Traunsee begeistert werden. Neben den Entscheidungen in den Segelclubs Ebensee, Traunkirchen und Altmünster sowie bei der ASKÖ Gmunden fanden im Rahmen der Traunsee Woche auch die ersten Inklusions-Europameisterschaften statt. Erstmalig wurden die Regatten um den EM-Titel in der 2.4 mR und Hansa 303-Klasse nicht als Para-Bewerbe, sondern als Inklusionsklassen ausgetragen. Das nächste Großereignis am Traunsee ist das "Lakeventure" von 28. bis 30. Juni. Grundgedanke dabei ist die Integration des Publikums bei den sportlichen Wettkämpfen. In einem großen Test-Areal können Zuseher nicht alltägliche Sportarten selbst ausprobieren.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Gmunden Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.