Traunsee-Segler sitzen noch zehn Tage an Land fest

Dicke Luft herrschte in den vergangenen Tagen unter Segelfreunden am Traunsee. Während am Attersee die Segelsaison bereits vor einigen Wochen begann, sitzen die Segler am Traunsee noch immer im Trockenen.

Grund ist das Coronavirus und der Umgang der Behörden damit. Letztere müssen einschätzen, ob Marinas gewerbliche Betriebe seien und ob die Uferanlagen von Segelclubs wie Sportstätten zu behandeln seien. In den Bezirkshauptstädten Gmunden und Vöcklabruck gab es dazu unterschiedliche Ansichten. Am Traunsee kam für die Segler erschwerend dazu, dass gewerbliche Schiffskräne wegen der Corona-Krise außer Betrieb genommen wurden und die Stadtgemeinde Gmunden ihre Slipanlage zeitweise sperrte.

Die Folge: Am Attersee genießen Hobbyskipper in diesen Tagen stete Brisen und viel Sonne an der Pinne, während am Traunsee die Steuermänner in alten Logbüchern blättern müssen.

Doch jetzt ist auch am Fuß des Traunsteins Hoffnung in Sicht: Anfang Mai dürfen Segelvereine ihre Anlagen in Betrieb nehmen. Bis dahin sind es noch zehn harte Tage. "Wir sind froh, dass sich noch eine Lösung gefunden hat", sagt Franz Lackerbauer, Präsident des Segelclubs Ebensee.

