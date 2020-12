Traktorfahrer kollidierte heftig mit Autolenker

Der 23-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Samstag gegen 15.15 Uhr mit seinem Traktor samt Anhänger auf der Stadl-Pauraer Landesstraße aus Rüstorf kommend in Richtung Stadl-Paura.

Als er in Mühlwang nach links in eine Zufahrt einbiegen wollte, fuhr ein nachfahrendes Auto auf das Fahrzeuggespann auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge umgeworfen und der Pkw kam auf dem Dach zu liegen, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Sowohl der 19-Jährige Lenker des Pkws, als auch der 23-jährige Traktorlenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden ins Salzkammergutklinikum in Vöcklabruck eingeliefert.

