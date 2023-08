Steingraben am Grünberg als mögliche Gefahrenzone

Seit vielen Jahren wandert der Pensionist Karl R. (Name auf Wunsch des Betroffenen geändert) gerne und oft auf allen möglichen Wegen am Grünberg herum. Doch an einer bestimmten Stelle am Mitterweg erhöht der Gmundner das Gehtempo – und das nicht nur, weil dort angebrachte Warnschilder dazu raten.

"Der Weg geht direkt durch den extrem steilen Steingraben", sagt R. "Dort befinden sich überhängende Felsen mit Baumbewuchs, ein Bach fließt hinunter. Ich bin kein überängstlicher Typ, aber ich mache mir meine Gedanken, dass es in diesem Graben einmal zu einer Rutschung kommen könnte." In den vergangenen Jahren habe es in dem Gelände Veränderungen gegeben, berichtet der Wanderer von seinen Beobachtungen. "Mir kommt vor, dass es viel mehr ausgeschwemmt und viel Gestein heruntergebröckelt ist. Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass es hier einmal sehr gefährlich werden könnte."

Wolfgang Gasperl, Chef der Wildbach- und Lawinenverbauung OÖ, kennt die Gegend nicht erst seit der Gschliefgrabenrutschung 2007 fast wie seine Westentasche. Zwischen Grünberg und den Traunsteintunnels laufe aktuell eine Projektierung, und man wisse, dass es an vielen Stellen notwendig wäre, sicherungsmäßig etwas zu tun. Von einer akuten Gefahr beim Steingraben wisse er nichts, sagt Gasperl.

Schutzvorkehrungen mit Stahlnetzen wie etwa am Fuße des Schobersteins in Weißenbach am Attersee seien zwar machbar, aber es sei immer eine Kosten-Nutzen-Frage. Gasperl: "Wir schauen uns zuerst an: Wie weit ist die Auslauflänge? Geht diese bis zu bewohnten Häusern oder ist nur der Wald betroffen? Wenn die Auslauflänge bereits im Wald endet, investieren wir nicht so viel Geld, dann müssen wir passive Schutzmaßnahmen setzen, sprich: Dann wird der Weg gesperrt." Falls jedoch die Auslauflängen zu bewohnten Häusern hinunterlangten, würde die WLV auf Wunsch der Gemeinde tätig werden, um in Schutzmaßnahmen zu investieren.

Vorerst gilt es in dem Bereich, die Warnschilder zu beherzigen: nicht stehen bleiben, sondern rasch vorbeigehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer