Sensation durch Matzi Linortner & Co: Österreichs 3x3-Team schlug Russen

Besser hätte der Saisonauftakt für Österreichs Basketball-Nationalteam in der ab Tokio 2021 olympischen "Ein-Korb-Variante" 3x3 nicht verlaufen können: Gleich beim ersten offiziellen Turnier dieses Jahres, dem "Israel 3x3 SuperQuest" in Tel Aviv holte sich Team Graz mit dem Altmünsterer Matthias "Matzi" Linortner (24) auf sensationelle Weise und von der Vorrunde an ungeschlagen den Sieg.

Linortner sowie seine Teamkameraden Kapitän Moritz Lanegger, Filip Krämer und Turnier-MVP Fabricio Vay besiegten im Endspiel Russland, immerhin die Nummer eins der Welt, und sicherten sich damit nicht nur einen Siegerscheck in Höhe von 10.000 Dollar, sondern auch das Ticket für ein weiteres World-Tour-Masters in dieser Saison. Beim ersten derartigen Turnier, das am kommenden Samstag und Sonntag in Doha (Qatar) steigen wird, sind Matzi & Co bereits dabei.

Noch einmal zurück nach Tel Aviv: Im Finale gegen die russischen Weltranglisten-Führenden – einem Match, das von Anfang an extrem intensiv geführt wurde – war es vor allem der Austro-Argentinier Fabricio Vay, der mit einer Serie an unglaublichen Distanzwürfen den Unterschied ausmachte. Nach seiner Finalgala wurde der 34-Jährige auch zum besten Spieler des Turniers gewählt.

Für das eigentliche Olympia-Qualifikationsturnier, das Ende Mai in Graz ausgetragen wird, sei die österreichische Auswahl zwar Außenseiter, sagt Matthias Linortner: "Aber wir sind extrem gut in der Vorbereitung."

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at